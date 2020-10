Giro 2020: Giovanni Visconti geeft op met knieblessure

Giovanni Visconti gaat niet meer van start in de achttiende etappe van de Giro d’Italia. De rasaanvaller van Vini Zabù-Brado-KTM kampt met een knieblessure, waardoor zijn ploeg heeft besloten hem uit koers te halen.

“Giovanni had de laatste dagen last van patellatendinopathie. Daar werd hij na de rit van gisteren nog aan geholpen, maar vanmorgen speelde de pijn weer op”, schrijft het Italiaanse ProTeam. “Zo veel dat hij niet eens van de trap kon lopen. Dat heeft ons doen besluiten om hem vandaag niet meer te laten starten.”

Patellatendinopathie, ook wel een springersknie, is de overbelasting van de pees en de aanhechting rondom de knie en de knieschijf.

Door de opgave van Visconti lijkt Ruben Guerreiro een vrijgeleide te krijgen in de strijd om de bergtrui. Visconti (148 punten) was de dichtste concurrent van Guerreiro (198 punten) in dat klassement. De nummer drie, die nu dus tweede wordt in dat nevenklassement, is Thomas De Gendt met 82 punten.