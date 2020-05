Giovanni Visconti: “Er zijn in Italië nog veel mensen die zich onbeschaafd gedragen richting fietsers” zondag 10 mei 2020 om 12:29

Hoewel in Italië sporters inmiddels weer buiten mogen trainen, kiezen sommige renners ervoor om dat niet op de weg te doen. In een interview met Tuttobici vertelt Giovanni Visconti dat hij soms op weinig begrip kan rekenen van mede-weggebruikers.

De in Toscane woonachtige Visconti maakt momenteel op de mountainbike zijn trainingsritjes. “Hoewel wij als professionals groen licht hebben gekregen, is dat nog niet door iedereen geaccepteerd. Ik wil niets riskeren, want er zijn te veel mensen die zich onbeschaafd gedragen richting fietsers. Begin maart moesten wij stoppen met trainen omdat er gevallen waren waarin fietsers werden aangevallen door automobilisten, die niet begrepen waarom wij vrij op de rijbaan reden.”

De 37-jarige routinier van Vini Zabù – KTM wil nog enkele jaren deel uitmaken van het profpeloton. “Ik zal volgend jaar zeker nog meerijden. Als alles goed gaat wil ik zelfs tot 2023 doorgaan,” aldus Visconti. “Er heerst nog veel onduidelijkheid over ons programma voor dit jaar, zelfs nu de UCI een kalender heeft samengesteld. In 2021 wil ik mij focussen op de Giro d’Italia, het Italiaanse kampioenschap, de Olympische Spelen en het WK. Bondscoach Davide Cassani kent mij goed en ik weet wat het dragen van het blauwe tricot van de Italiaanse ploeg van een renner vraagt.”

Visconti – in oktober nog tweede in de Tre Valli Varesine – blijft het liefst zijn huidige ploeg trouw. Een overstap naar een WorldTour-team ziet hij niet per definitie als een vooruitgang. “Ik heb voor ploegen in deze categorie gereden en ik moet zeggen dat het niet allemaal goud is wat blinkt. Integendeel, ik begrijp dat er WorldTour-teams dreigen om te vallen. Dus ik heb geen spijt voor mijn keuze voor deze ploeg.”