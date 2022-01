Giovanni Lonardi wint eerste Europese wegkoers van het jaar in Valencia

Giovanni Lonardi heeft zondag de Clàssica Comunitat Valenciana, de eerste wegwedstrijd van het Europese wielerjaar, op zijn naam geschreven. Na een koers van 175 kilometer tussen La Nucia en Valencia was de Italiaan van EOLO-Kometa de snelste in een sprint die werd ontsierd door een valpartij. Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) werd tweede en Chris Lawless (TotalEnergies) derde.

De eerste Europese wegkoers van 2022 kreeg een kopgroep van negen renners. Sandy Dujardin, Alan Jousseaume (beiden TotalEnergies), Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi), Alessandro Verre (Arkéa-Samsic), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Eugenio Sánchez, Roger Adriá (beiden Equipo Kern Pharma), Daniel Hoyos (Electro Hiper Europa-Caldas) en Marton Dina (EOLO-Kometa) vonden elkaar.

Het peloton gaf het negental anderhalve minuut voorsprong in de lastige openingsfase, met onder meer de Coll de Rates. Die voorgift groeide verder richting de drie minuten. Op de laatste klim van de dag, de Alto de Barx, deed het peloton er een minuutje af, maar de kopgroep moest daarna nog tachtig nagenoeg vlakke kilometers afleggen.

Kopgroep kan massasprint niet voorkomen

Overigens ging het op de Alto de Barx te hard voor koploper Hoyos, waardoor de koplopers verder moesten met acht. Caja Rural-Seguros RGA en Burgos-BH waren de ploegen die het tempo bepaalden in het peloton en zij hielden het verschil net iets boven de minuut. Aan kop was er wat onenigheid: Dujardin, Verre en Adriá reden weg van de rest en bleven het langst uit handen van de sprintersploegen, maar konden een sprint niet voorkomen.

Negen kilometer voor de finish volgde een hergroepering. De verwachte massasprint kon voorbereid worden door de ploegen met hun sprinters. TotalEnergies bepaalde in de laatste drie kilometer het tempo in dienst van Niccolò Bonifazio en ook Arkéa-Samsic en EOLO-Kometa meldden zich in de absolute slotfase aan kop.

Een valpartij ontsierde de slotkilometer en de sprintvoorbereiding. Giovanni Lonardi profiteerde optimaal en wist de zege binnen te slepen voor EOLO-Kometa, voor de Belg Amaury Capiot. Het verschil tussen Lonardi en Capiot op de streep was minimaal, maar wel genoeg om de Italiaan als winnaar aan te wijzen. Chris Lawless (TotalEnergies) mocht als nummer drie het podium op.