Giovanni Lonardi beleeft droomstart bij nieuwe ploeg: “Niet verwacht”

Giovanni Lonardi was verrast dat hij zondag naar de overwinning reed in de Clàssica Comunitat Valenciana en zo zijn nieuwe ploeg EOLO-Kometa meteen een mooi succes bezorgde. “Ik moet bekennen dat ik niet verwacht had zo goed te rijden.”

De renners in de Clàssica Comunitat Valenciana, de eerste wegkoers van het Europese wielerjaar, kregen te maken met kou en veel regenval. “Uiteindelijk hadden we veel geluk en konden we een aantal valpartijen vermijden. Mijn ploegmaats hebben me perfect geleid en ik hoefde alleen maar de laatste 200 meter te rijden om te winnen.”

Lonardi probeerde met zijn ploeg aan de kop van het peloton te blijven om zo uit de problemen te blijven. “Op het einde waren er veel valpartijen en de weg was een beetje nat”, blikte de 25-jarige Italiaan terug. De focus gaat nu op de Challenge Mallorca, die woensdag begint. “Op Mallorca wil ik het de komende dagen goed doen en proberen weer te winnen.”

Lonardi verliet deze winter Bardiani-CSF-Faizanè voor een nieuwe uitdaging bij EOLO-Kometa. Sinds hij profrenner werd in 2019 boekte hij al etappezeges in de ronden van Taiwan, Thailand, Antalya en Bulgarije. Zijn overwinning in de Clàssica Comunitat Valenciana is zijn eerste in een eendagswedstrijd.