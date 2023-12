dinsdag 5 december 2023 om 16:23

Gio Lippens kondigt na ruim dertig jaar afscheid aan als wielercommentator

Gio Lippens zal begin volgend jaar tijdens de wereldkampioenschappen veldrijden in het Tsjechische Tábor (3-4 februari) voor het laatst te horen zijn als wielercommentator bij de NOS. De sportverslaggever gaat straks na 35 dienstjaren, waarvan 31 als wielercommentator, met pensioen.

“Het is een keuze die ik zelf maak en dat voelt prettig”, laat de inmiddels 65-jarige Lippens weten op de site van zijn (nu nog) werkgever. “Ik vind mijn werk nog altijd erg leuk, maar het moment om met pensioen te gaan en andere dingen te doen is daar. En bovendien vind ik dit een mooi moment om het stokje aan een nieuwe generatie door te geven.”

Onlosmakelijk verbonden met Radio Tour de France

Lippens begon na een journalistieke opleiding in Tilburg aan een (lange) carrière in de journalistiek. Hij werkte aanvankelijk bij diverse dagbladen, waaronder het Algemeen Dagblad. Hij begon als atletiekverslaggever en ging in die hoedanigheid naar de Olympische Spelen van 1988 in Seoul. Een jaar later volgde de overstap naar het medium waar we hem vooral mee associëren: de radio.

Exact dertig jaar geleden, in 1993, was hij voor het eerst als wielercommentator te horen. Lippens gaf aanvankelijk commentaar van achterop de motor, maar is sinds 2008 als vaste man aan de finish van de Tour de France te horen bij NOS Radio Tour de France.

In 2015 viel Lippens in de prijzen: de commentator won dat jaar de Theo Koomen Award voor het beste sportverslag van het jaar. Hij deed dat jaar verslag van de massale valpartij in de derde etappe van de Tour de France. Op weg naar de bekende helling Muur van Hoei kwamen onder meer Tom Dumoulin, die zelfs moest opgeven, en toenmalig geletruidrager Fabian Cancellara zwaar ten val.