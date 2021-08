Gino Van Oudenhove wordt ploegleider bij Uno-X

Gino Van Oudenhove is vanaf volgend jaar een van de ploegleiders van Uno-X. Het Noorse ProTeam wil zich stevig doorontwikkelen en daarom haalt het met de 49-jarige Belg voldoende ervaring in huis. Van Oudenhove komt over van Qhubeka NextHash.

Bij de Qhubeka-ploeg, die de afgelopen jaren ook wel NTT Pro Cycling en Dimension Data heette, was Van Oudenhove vier jaar in dienst. Toch weet hij hoe het wielrennen in Noorwegen in elkaar steekt, omdat hij voor zijn avontuur in de WorldTour jarenlang actief was als manager bij Joker. Bij die Noorse continentale ploeg hielp Van Oudenhove menig renner naar de WorldTour.

Ploegmanager Uno-X: “Erg goede jaren Joker, met name dankzij Gino”

Jens Haugland, de manager van Uno-X, was al erg gecharmeerd van de rol die Van Oudenhove speelde in de ontwikkeling van Joker. Onder meer Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Lars-Petter Nordhaug, Amund Grøndahl Jansen en Kristoffer Halvorsen genoten er hun opleiding. “Joker was by far de nummer één in Noorwegen als het ging om het opleiden van wielerprofs. Ze hebben een aantal erg goede jaren gekend, met name dankzij Gino Van Oudenhove”, zei Haugland in een interview met WielerFlits.

“In Noorwegen was er echter een missende schakel tussen de wielerclubs en Joker-Icopal”, aldus Haugland. “Die laatste opereerde in die tijd eigenlijk als een klein ProContinental-team. Ze reden ook een goed programma, bijvoorbeeld. Wij wilden onze plaats vinden tussen Joker en de clubs. Tijdens het proces veranderde echter onze ambitie. Vanaf 2018 of 2019, denk ik dat we mogen stellen dat wij de nummer één in Noorwegen zijn wat betreft opleiding. Later hebben we de transitie gemaakt om ook Denemarken erbij te betrekken.”