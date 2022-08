Gino Van Oudenhove: “Met Uno-X zo snel mogelijk naar de Tour de France”

Noorse én Deense talenten opleiden. Dat is het oorspronkelijke idee achter het ProTeam Uno-X, dat in 2010 het levenslicht zag. Maar inmiddels mikt het Noorse team hoger. “We willen zo snel mogelijk naar de Tour”, zegt ploegleider Gino Van Oudenhove.

Wie een goed beeld van het Uno-X team wil krijgen, verwijzen we graag nog eens door naar het interview van collega Youri IJnsen met teammanager Jens Haugland, verschenen in april vorig jaar. De doelen zijn intussen wel een beetje verschoven. Uno-X wil op termijn doorgroeien naar de WorldTour. Al moet het daarvoor nog wat geduld oefenen.

Later dit jaar zal de internationale wielerunie UCI de WorldTour-licenties voor de jaren 2023 tot en met 2025 uitreiken en daarbij is voorlopig geen plek voor het team met Noorse licentie. “Dus wordt 2026 het doel”, vertelt ploegleider Gino Van Oudenhove ons tijdens de Arctic Race, een van de belangrijkste wedstrijden voor de ploeg.

UCI-punten

Geen gemakkelijke opdracht, want doorvoor dienen veel UCI-punten verzameld te worden, terwijl Uno-X nog steeds een opleidingsploeg hoort te zijn. “Klopt. Want er zijn altijd renners die naar andere teams vertrekken”, beseft Van Oudenhove. “Dat is normaal. En we blijven vasthouden aan het principe dat we alleen Noren en Denen opleiden en aantrekken. Dat zorgt voor onze identiteit.”

“Een beetje zoals Euskaltel Euskadi deed met de Basken. Wij denken dat het mogelijk moet zijn om, als je de beste Denen en Noren bij elkaar hebt, naar een absoluut topteam te evolueren. Wat jongeren betreft, zitten we voorlopig niet slecht. Rasmus Tiller (intussen 26) blijft nog minstens twee jaar bij ons. We hebben ook de Johannessen-tweeling tot dan onder contract, los van nog enkele andere talenten.”

Geen druk van de sponsor

“Wat als Dave Brailsford belt en met veel geld jongens wil wegplukken? Tja, dan beginnen we gewoon opnieuw, hé. Kijk, dit is niet een team dat onder druk staat van de sponsors. Na een slecht jaar zal Uno-X niet afhaken. Het is en blijft een langetermijnproject. Dat maakt het ook voor ons, ploegleiders en coaches, heerlijk om te werken.”

Dat het uniek zou zijn om als team met een eigen specifieke identiteit in de WorldTour te geraken, stelt Van Oudenhove. “Ik weet, drie jaar is nog lang. Het mag ook niet té vlug gaan. Maar wat wel sneller mag, is een eventuele deelname aan de Tour de France. Extra belangrijk voor onze uitstraling. Al moeten we daarvoor voorlopig rekenen op een wildcard van organisator ASO.”

Alexander Kristoff

Een aantal belangrijke stappen zijn reeds gezet. Vorig jaar trok Uno-X met Van Oudenhove al extra ervaring in de omkadering aan. De Belg – getrouwd met een Noorse – kent het Scandinavische wielrennen als geen ander. Zo was hij elf jaar actief voor het continentale Joker, dat onder meer Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Lars-Petter Nordhaug, Amund Grøndahl Jansen en Kristoffer Halvorsen opleidde. Daarna werkte hij vier jaar bij Qhubeka.

De grootste stap wordt nu gezet, met het aantrekken van Alexander Kristoff. “Alexander is de beste Noorse renner van het moment. Hij brengt niet alleen heel veel ervaring in de ploeg, maar hij zal ons volgend jaar normaal ook een pak punten bezorgen. Hij zal de de ploegmaats veel leren, maar ook aan managers en coaches kan hij iets bijbrengen om nog meer te groeien.”

“Ik ken Kristoff heel goed, maar ook hijzelf kent iedereen in de ploeg. Het Noorse wielrennen is een familie. Twee jaar geleden spraken we met Alexander nog lachend over onze doelen. Intussen heeft hij gezien dat het menens is. Hij weet dat er een goede structuur op poten staat. Zelf wil hij ook nog winnen, maar in de grootste klassiekers zullen we blij zijn met een aantal mooie ereplaatsen.”

“Belangrijk in het gegeven is dat het verleden heeft uitgewezen dat een team vanzelf beter wordt als je een grote renner aantrekt. De komst van Alexander Kristoff kan voldoende zijn voor jongens als Tiller of Skaarseth om dat laatste stapje te zetten”, zegt Van Oudenhove nog. Overigens gaat de ploeg er ook budgettair op vooruit. “Uno-X is een groot bedrijf, dat deel uitmaakt van een grotere groep.”