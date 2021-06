Gino Mäder wint slotrit in Zwitserland, eindzege voor Carapaz

Gino Mäder heeft de slotetappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De renner van Bahrain – Victorious klopte na een 159,5 kilometer lange Alpenrit over drie cols zijn medevluchter Michael Woods. Richard Carapaz verzekerde zich van de eindoverwinning.

Kopgroep van vijftien

Het peloton kreeg in Zwitserland op de slotdag een zware bergrit voorgeschoteld, met daarin de beklimmingen van de Oberalppass, de Lukmanierpass en de Gotthardpass. Tijdens de eerste klim van de dag ontbond Wout Poels zijn duivels. Het was de aanzet voor de totstandkoming van een grote kopgroep, die uiteindelijk zou uitgroeien tot vijftien man. Naast Poels waren ook Benoot, Devenyns, Vansevenant, De la Cruz, Doubey, Fraile, Kragh Andersen, Küng, Leknessund, Antonio Nibali, Pertsteiner, Peters, Samitier en Soler van de partij.

Poels kwam als eerste boven op de top van de Oberalppass, waarmee hij de nodige punten voor de bergtrui verzamelde. Ook op de top van de Lukmanierpass pakte hij de volle buit.

In de finale viel de kopgroep uiteen. Er ontstond een nieuwe kopgroep van vijf met Pernsteiner Leknessund, Peters en Benoot. Pernsteiner ging er samen met Benoot vandoor, maar slaagden er niet in om voorop te blijven. Ondanks het straffe tempo van de INEOS Grenadiers waagde Uran nog een poging om het geel van Carapaz aan te vallen, maar de Ecuadoriaan zat direct in zijn wiel.

Woods en Mäder vechten het uit

Op een versnelling van Woods kwam een reactie van Cattaneo. Woods kwam als eerste boven op de Gotthardpass. Mäder sloot in de afdaling aan bij Woods. De twee mochten het in Andermatt uitvechten voor de dagzege.

Woods ging als eerste aan, maar Mäder slaagde erin om vanuit het zadel langszij te komen. Na zijn overwinning in de Giro boekt de jonge Zwitser daardoor opnieuw een aansprekende overwinning. Na zeges van Küng en Bissegger was de overwinning van Mäder de derde Zwitserse ritzege van deze ronde.

Richard Carapaz zag zijn leiderstrui ondanks enkele speldenprikken van Uran niet in gevaar komen. In het algemeen klassement houdt hij 17 tellen voorsprong over. Hij volgt op de erelijst Egan Bernal op, die de laatste editie twee jaar geleden wist te winnen.