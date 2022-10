Gilbert reageert op geruchten: “Ik word niet de nieuwe manager van Lotto-Dstny”

Nu John Lelangue vertrekt bij Lotto Soudal moet de ploeg op zoek naar een nieuwe teammanager. In de wandelgangen werd de naam van Philippe Gilbert, die inmiddels zijn fiets aan de wilgen heeft gehangen, genoemd. “Ik kan bij deze bevestigen dat ik niet de nieuwe manager zal zijn, ik voel me er nog niet klaar voor”, is de 40-jarige Belg duidelijk.

Gilbert, die afgelopen zondag met Parijs-Tours zijn laatste koers heeft gereden, laat in een videoboodschap weten dat hij voorlopig nog niet denkt aan een rol als manager. “Ik wil reageren op een gerucht dat rondgaat in het wielermilieu. Ja, er is over gesproken. Het team stelde me de rol voor en het was zeker een mooi aanbod, maar ik voel me er op dit moment nog niet klaar voor. Misschien in de toekomst wel, wanneer ik meer ervaring heb verworven.”

“Ik wil nu eerst en vooral enkele maanden rust en kalmte”

“Ik heb in mijn leven altijd een doel nodig, maar nu wil ik eerst en vooral enkele maanden rust en kalmte en genieten van mijn nieuwe leven. De nieuwe Lotto-manager worden brengt heel wat verantwoordelijkheden met zich mee, lange dagen en heel wat gereis. Ik kan bij deze bevestigen dat ik niet de nieuwe manager zal zijn, ik voel me er nog niet klaar voor. Later zal ik jullie op de hoogte brengen welke uitdaging ik wel zal aangaan, maar eerst ga ik profiteren van mijn nieuwe leven met mijn familie.”

Wat Gilbert na zijn actieve carrière gaat doen, is nu dus nog niet duidelijk. Eerst zal hij nog een keer in het zonnetje worden gezet: komende zaterdag krijgt Gilbert namelijk zijn eigen afscheidsfeest op de Cauberg in Valkenburg. Op deze bekende Limburgse helling triomfeerde hij maar liefst vier keer in de Amstel Gold Race en werd hij in 2012 wereldkampioen.