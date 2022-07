Philippe Gilbert neemt in oktober afscheid als prof op ‘zijn’ Cauberg

Phillipe Gilbert is bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner. Op zaterdag 15 oktober zal hij zijn carrière definitief beëindigen met een afscheidsevenement in Valkenburg. De Cauberg, waar Gilbert meerdere gloriemomenten kende, neemt daarbij een centrale plaats in.

Het evenement bestaat uit drie onderdelen. Eerst is er een groepsrit met fans op het WK-parcours van 2012, daarna volgt de presentatie van een ‘officieel huldeboek’ en, tot slot, wordt er een criterium verreden met verschillende prominenten. Onder anderen Thor Hushovd en Alessandro Ballan zullen meefietsen. Aansluitend hangt Gilbert symbolisch zijn fiets aan de haak.

Gilbert won op de Cauberg viermaal de Amstel Gold Race en het WK wielrennen in 2012. Op zijn erelijst staan verder vier monumenten (Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken- Luik en tweemaal de Ronde van Lombardije), ritzeges in alle drie de grote rondes en tal van andere eendaagsen. Momenteel is hij actief in de Ronde van Frankrijk, voor Lotto Soudal. Dit seizoen pakte de inmiddels 40-jarige Gilbert nog een rit en de eindzege in de Vierdaagse van Duinkerke.