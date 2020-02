Gilbert en Wellens met Lotto Soudal in Omloop Het Nieuwsblad donderdag 27 februari 2020 om 12:50

Philippe Gilbert en Tim Wellens zijn aangewezen als kopmannen van Lotto Soudal in de Omloop Het Nieuwsblad. Dat heeft de Belgische ploeg bekendgemaakt. Jelle Wallays ontbreekt, hij heeft een knieblessure.

Het wordt voor Gilbert zijn veertiende deelname aan de Omloop. In 2006 en 2008 wist de Waalse klassiekerspecialist toen nog de ‘Omloop Het Volk’ naar zijn hand te zetten. De afgelopen twee jaar eindigde Gilbert in de top-10: vijfde in 2018 en achtste in 2019. Zijn laatste voorbereidingen trof de ervaren in de Algarve. “Het gaat elke dag een beetje beter”, zei hij daar in gesprek met WielerFlits.

Wellens bewaart goede herinneringen aan de editie van vorig seizoen, toen hij derde werd achter winnaar Zdenek Stybar en Greg Van Avermaet. Voor de heuvelrenner wordt het zijn derde start in de openingsklassieker. In totaal kiest Lotto Soudal voor vijf Belgen in de selectie. De Brit Jon Dibben en Brian van Goethem uit Nederland maken de ploeg compleet.

Selectie Lotto Soudal voor de Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Jon Dibben

Frederik Frison

Philippe Gilbert

Brian van Goethem

Nikolas Maes

Brent Van Moer

Tim Wellens