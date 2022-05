Gilbert over parcours Vierdaagse van Duinkerke: “Extreem gevaarlijk, een schande”

Nadat de slotkilometer van de openingsrit van de Vierdaagse van Duinkerke ontsierd werd door een valpartij, gingen ook op dag twee weer meerdere renners tegen het asfalt. Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise) moest na zijn tweede schuiver in twee dagen opgeven. Volgens Philippe Gilbert, die ook meedoet aan de Franse rittenkoers, is het geen wonder dat er zoveel gevallen wordt.

“Het was extreem gevaarlijk, een schande”, schrijft de 39-jarige Belg op Instagram. “Ik sta achter het idee dat de UCI het parcours moet laten keuren door een onafhankelijk orgaan zodat dit niet meer gebeurt. Onze veiligheid hangt ervan af. Wij kunnen als renners niet meer wachten op te trage reacties.”

Tegenover Sporza voegt Phil daar nog het volgende aan toe: “Die finale was echt wel schandalig. Her en der waren er hoge borduren en was de weg bezaaid met allerlei dingen. Nog voordat we de plaatselijke ronde aanvatten, was er al een valpartij.”

Arne Marit was in de tweede etappe de enige renner die de finish niet haalde. Arnaud De Lie en Axel Zingle, die beiden ten val kwamen in de eerste etappe, waren in rit twee al niet meer opgestapt. De Lie liep bij zijn val een hersenschudding op, Zingle bleef achter met een gebroken ‘schippersbotje’.