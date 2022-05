Axel Zingle stapt uit Vierdaagse van Duinkerke met breuk in ‘scheepsbotje’

Axel Zingle is woensdag niet van start gegaan in de tweede rit van de Vierdaagse van Duinkerke. De Fransman van Cofidis kwam ten val tijdens de massasprint in de eerste etappe en liep daarbij een scaphoïdfractuur op. Dat meldt DNA Sports.

De scaphoïd is een klein botje in het polsgewricht, dat vanwege zijn vorm ook wel het scheepsbotje wordt genoemd. De breuk bij Zingle werd vastgesteld in het ziekenhuis, waar hij na zijn val voor onderzoek naartoe ging. Zingle, die dit voorjaar al La Route Adélie de Vitré won en meerdere ereplaatsen behaalde, eindigde de openingsrit nog als twintigste, maar stapte vandaag dus niet meer op. Het is nog onbekend hoelang Zingle zal moeten herstellen.