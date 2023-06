Gilbert ‘adviseert’ Jumbo-Visma: “Ik zou vanaf dag één volle bak gaan koersen”

Jonas Vingegaard of Tadej Pogačar: wie wint de 110e editie van de Tour de France? De wielerwereld kijkt reikhalzend uit naar het duel tussen de twee kemphanen. Ook Philippe Gilbert kan niet wachten op deze tweestrijd. De oud-renner blikt met Het Nieuwsblad alvast vooruit op de Ronde van Frankrijk.

Gilbert, die als analist van Eurosport aanwezig zal zijn in de Tour, denkt dat Jumbo-Visma de sleutel in handen heeft. “Iedereen zag de problemen van Pogačar na Luik-Bastenaken-Luik. Oké, hij werd Sloveens kampioen tijdrijden en op de weg, maar dat is niet het hoogste niveau van de wereld. Die overwinningen laten dus niet alles zien.”

“Als Pogačar niet klaar is, zal dat in de eerste week zijn”

“Als ik Jumbo-Visma was, zou ik vanaf dag één volle bak gaan koersen en niet wachten tot hij in de wedstrijd groeit. Want als Pogačar niet klaar is, zal dat in de eerste week zijn. Misschien is hij dan zoekende naar de juiste benen en het ritme. Als je hem in dat ritme laat komen, is het te laat. Ik denk dat het een interessante eerste week gaat worden.”

Pogačar – die door een polsblessure twee maanden uit competitie was – schuift zijn grote concurrent Vingegaard naar voren als de favoriet. “Mijn pols is nog niet volledig mobiel, bij bepaalde schokken ondervind ik er nog wat last van. Mijn lichaam moet een beetje compenseren, dus hij is zeker nog niet 100 procent in orde. Jonas start sowieso als de favoriet. Hij was heel dominant in de Dauphiné en ik ben zelf pas terug na een blessure.”

