Gianni Vermeersch: “Vijfde is mooi, maar hoop nog mee te doen voor overwinning”

Gianni Vermeersch heeft zijn eerste volledige week in de Giro d’Italia afgesloten met een vijfde plaats. In de rit naar Foligno was hij de man die door Alpecin-Fenix uitgespeeld werd, nadat kopman Tim Merlier halverwege de rit moest lossen in de heuvels. “Ik wist dat het moeilijk ging worden voor hem om nog terug te komen”, zegt Vermeersch.

“Die vijfde plaats had ik niet verwacht, omdat het vandaag de bedoeling was om te sprinten met Tim. Maar de mannen van BORA-hansgrohe hadden een plan en dat is goed gelukt voor hun”, geeft de crosser aan. “Er was wel een plan achter de hand. Louis Vervaeke en ik moesten in het peloton te blijven, en de rest ging proberen Tim terug te brengen. Maar uiteindelijk was het verschil op de top te groot. De mannen van BORA en Israel Start-Up Nation gingen vol in de afdaling, dus ik wist dat het moeilijk ging worden om terug te komen.”

‘In de laatste bocht lagen de plaatsen vast’

De finale verliep hectisch. “Het was heel nerveus”, erkent Vermeersch. “Louis en Dries De Bondt hebben mij goed naar voren gebracht en dan zat ik in het wiel van Dries. Op 500 meter van de meet viel het wat stil, waarna Viviani passeerde en ik probeerde te sprinten. Maar in de laatste bocht voelde ik onmiddellijk dat de plaatsen vast lagen. Het had idealer geweest als Dries de sprint kon aantrekken, want dan kon ik op kop de bocht in, maar het tempo lag te hoog.”

Vermeersch noemt zijn vijfde plaats in Foligno dan ook het hoogst haalbare. Eerder werd hij in de lastige finale naar Canale ook al zesde. “Ik ben tevreden met het gevoel. Het is nu al de tweede keer dat ik overleef als het lastiger wordt, maar ik hoop toch om nog iets meer eruit te halen. Die vijfde en zesde plek zijn mooi, maar hoop een keer mee te doen voor de overwinning”, is hij ambitieus.