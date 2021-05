Vermeersch en De Bondt vijfde en zesde: “Podium was mogelijk voor Gianni”

Alpecin-Fenix stond met twee renners in de top-6 van de tiende etappe van de Giro d’Italia, maar dat waren wel de twee meest ondankbare plaatsen. Gianni Vermeersch sprintte in een chaotische finale naar de vijfde plaats, vlak voor ploegmaat Dries De Bondt. “Dat is jammer, want ik denk dat podium ook mogelijk geweest was voor Gianni”, vertelt De Bondt onder meer tegen WielerFlits.

“Die val hebben we niet meegemaakt, daar zaten we voor”, reageert de Belgische kampioen na de finale in Foligno. “Ik keek of hij nog bij mij zat, maar Gianni was mij in die laatste kilometer een beetje kwijtgeraakt. En toen het te laat was, in de laatste rechte lijn, zag ik dat hij met meer snelheid van achteren kwam en heb ik hem doorgelaten.”

De slotfase leverde dus al een val op van Max Kanter, maar ook De Bondt ging bijna onderuit. “We gingen bijna tegen de grond toen Gaviria op zijn voorwiel stuntte”, legt hij uit. “Ik dacht dat het gedaan was, maar hij bleef gelukkig recht en we kwamen de bocht goed door. Als ik daar iets eerder aanga, denk ik dat Gianni een betere kans maakt om voor een prijs te sprinten. Het is een beetje knullig dat we vijfde en zesde zijn, en niet een van ons derde. Maar het is goed dat we er nog zaten en dat we ons nog hebben kunnen tonen.”

‘Plan was eigenlijk om bij Merlier te blijven’

Vermeersch en De Bondt kregen de kans om te sprinten, omdat kopman Tim Merlier in de heuvelzone moest lossen. Dat kwam door werk van BORA-hansgrohe, dat uiteindelijk met Peter Sagan de rit won. “Vanaf die heuvelzone hebben ze echt alles gedaan en dat is ook gelukt. Ons plan was eigenlijk om bij Merlier te blijven”, vertelt De Bondt.

“Gianni moest in het peloton blijven, maar hij kreeg een probleem en moest kort stoppen. Ik ben toen als back-up in het peloton gebleven, zodat we zeker een iemand vooraan hadden”, aldus de coureur van Alpecin-Fenix. “De rest zou bij Tim blijven om, als hij niet te ver achter was, hem terug te brengen. Ik heb even getwijfeld of ik mij daarna nog moest laten uitzakken, maar dat was niet meer nodig. Ze waren te ver achter, dus moest ik Gianni helpen om zo kort mogelijk te eindigen.”