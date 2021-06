Gianni Vermeersch moet passen voor Dwars door het Hageland

Gianni Vermeersch zal morgen niet aan de start verschijnen van Dwars door het Hageland. De 28-jarige renner van Alpecin-Fenix heeft nog te veel last van zijn, in de Giro d’Italia opgelopen, knieblessure. Lionel Taminiaux is opgeroepen als zijn vervanger.

In beginfase van de vijftiende etappe van de Giro d’Italia, met aankomst in Gorizia, kwam Vermeersch op hoge snelheid ten val. Ook Jos van Emden, Emanuel Buchmann, Ruben Guerreiro en Natnael Berhane waren betrokken bij de valpartij en bleken niet meer in staat om verder te koersen.

Vermeersch kon zijn weg wel vervolgen en wist zijn eerste grote ronde ook uit te rijden, maar kwam zeker niet ongeschonden uit de strijd. De Belg, die in het voorjaar indruk wist te maken met top 10-noteringen in de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen, heeft nog wat extra rustdagen nodig om volledig te herstellen.

Vermeersch was op voorhand een van de favorieten voor de zege in Dwars door het Hageland, gezien zijn achtergrond als crosser. In 2018 en 2020 werd hij al derde in de koers over onverharde wegen. Alpecin-Fenix rekent zaterdag nog wel op zijn vervanger Taminiaux, Tim Merlier, Edward Planckaert, Jonas Rickaert, Marcel Meisen, Philipp Walsleben en Guillaume Van Keirsbulck.