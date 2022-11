Gianni Moscon richt vizier in 2023 op Giro d’Italia

Gianni Moscon kwakkelde de voorbije maanden met zijn gezondheid, maar kan nu zonder zorgen weer opbouwen naar het nieuwe wielerseizoen. De Italiaan van Astana Qazaqstan hoopt in 2023 weer eens aan de start te staan van de Giro d’Italia.

Moscon heeft op zijn 28ste nog maar één Giro-deelname achter zijn naam staan, maar daar moet in 2023 dus verandering in komen. “Ik wil volgend jaar weer eens deelnemen aan de Giro. Dat is voor een Italiaanse wielrenner toch altijd een belangrijk doel”, klinkt het in gesprek met TGR Trentino. In zijn eerste en tot nu toe enige Giro eindigde hij als 24ste in het algemeen klassement en hielp hij zijn toenmalige INEOS Grenadiers-ploeggenoot Egan Bernal aan de eindzege.

Programma

Moscon begint zijn seizoen waarschijnlijk al vrij vroeg met de Tour Down Under (17-22 januari), zo meldt de Italiaanse omroep Rai. Ook heeft hij koersen als Strade Bianche, Parijs-Roubaix en de Ardennenklassiekers met rood omcirkeld in zijn koersagenda.

De klassiekerspecialist hoopt in 2023 wel weer goed voor de dag te komen, na een waar pechseizoen. “Een goed gevoel is het belangrijkste in onze sport. Ik voel me nu weer goed en dat is erg fijn. Mijn lichaam reageert weer goed op trainingsprikkels en kan het ook weer belasten. Ik kijk uit naar het komende seizoen. Dit jaar was ik mezelf niet, nu is eindelijk alles weer normaal”, liet hij enkele weken geleden nog weten.