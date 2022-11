Moscon hoopt in 2023 op sportieve revanche: “Nu is alles eindelijk weer normaal”

Voor Gianni Moscon is 2022 een jaar om zeer snel te vergeten. De Italiaan kwakkelde de voorbije maanden met zijn gezondheid en wist zo nooit zijn gebruikelijke niveau te halen. “Ik kijk uit naar het nieuwe jaar, want dit seizoen was ik mezelf niet”, blikt Moscon met Cyclingnews terug op een moeilijke periode.

Moscon hoopte in het voorjaar een eerste keer te schitteren voor zijn nieuwe ploeg Astana Qazaqstan, maar een coronabesmetting en bronchitis gooiden roet in het eten. De Italiaanse klassiekerspecialist werd behoorlijk geveld door het coronavirus. “‘Ik was niet in staat om te trainen en werd erg snel moe. Bij elke kleine inspanning raakte ik nog vermoeider, in plaats van dat het beter werd.”

De 28-jarige Moscon zag zijn voorjaar in het water vallen, maar hoopte in de zomermaanden op beterschap. De Italiaan nam deel aan de Ronde van Zwitserland en maakte zijn opwachting in de Tour de France, maar bleef ook in deze koersen aanmodderen. In de Ronde van Frankrijk moest hij vroegtijdig de handdoek gooien vanwege de naweeën van zijn coronabesmetting.

Moscon liet zich vervolgens nogmaals onderzoeken en al snel bleek dat de renner ook nog eens last had van een bacteriële infectie in zijn bloed. Inmiddels gaat het echter weer de goede kant op met Moscon. Dit bleek wel in de voorbije Tour de Langkawi: Moscon streed namelijk twee keer voor een etappezege en wist de koers ook zonder problemen uit te rijden. “Een goed gevoel is het belangrijkste in onze sport. Ik voel me nu weer goed en dat is erg fijn.”

“Mijn lichaam reageert weer goed op trainingsprikkels en kan het ook weer belasten. Ik kijk uit naar het komende seizoen. Dit seizoen was ik mezelf niet, nu is eindelijk alles weer normaal”, is Moscon vol goede moed. “Ik last nu een korte rustperiode in, maar vervolgens gaan we direct verder kijken naar 2023.”