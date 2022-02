‘Gianni Moscon moet seizoensstart uitstellen vanwege bronchitis’

Gianni Moscon moet zijn seizoensstart voor Astana Qazaqstan Team uitstellen, zo meldt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. De 27-jarige renner zou zijn seizoen eigenlijk beginnen in de Volta ao Algarve, maar kampte onlangs met bronchitis.

Moscon is inmiddels weer hersteld, maar kon meerdere dagen niet trainen en kan zich niet op tijd meer klaarstomen voor de Volta ao Algarve (16-20 februari) in Portugal. Volgens La Gazzetta dello Sport-journalist Ciro Scognamiglio is de kans nu groot dat Moscon zijn eerste wedstrijdkilometers zal afwerken in de Faun-Ardèche Classic van 26 februari of de Trofeo Laigueglia van begin maart.

Nieuwe omgeving

De Italiaan stapte deze winter over van INEOS Grenadiers naar Astana Qazaqstan. Bij zijn nieuwe ploeg is Moscon kopman in de voorjaarsklassiekers. “Ik voelde me goed bij mijn oude ploeg, maar het moment om van team te wisselen was daar. In de laatste jaren heb ik niet veel goede resultaten voor mezelf neergezet, maar ik heb veel ervaring opgedaan”, vertelde Moscon in een eerder interview.

In 2021 schreef Moscon drie overwinningen(twee ritzeges in de Tour of the Alps en de GP di Lugano) bij op zijn palmares en kwam hij na een heroïsche editie van Parijs-Roubaix als vierde over de streep. In de Giro d’Italia speelde hij ook een belangrijke rol voor zijn ploeggenoot en latere eindwinnaar Egan Bernal.