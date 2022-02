Gianni Moscon debuteert in Omloop voor Astana Qazaqstan

Gianni Moscon moest vanwege fysieke problemen zijn debuut voor Astana Qazaqstan uitstellen, maar ondertussen is de Italiaan klaar om voor het eerst in koersverband in actie te komen in het blauwe truitje van de Kazachse ploeg. Voor zaterdag staat hij namelijk op de deelnemerslijst van Omloop Het Nieuwsblad.

Moscon maakte afgelopen winter de overstap van INEOS Grenadiers, waar hij in 2016 aan zijn profcarrière begon, naar Astana Qazaqstan. De complete Italiaan zou zijn nieuwe koersseizoen eigenlijk beginnen in de Volta ao Algarve, maar kampte onlangs met bronchitis en kon zich niet voldoende klaarstomen voor de Portugese etappekoers. Aanvankelijk was er sprake van dat hij zijn eerste kilometers zou afwerken in de Faun-Ardèche Classic.

Niet in Frankrijk, maar in België speldt Moscon komend weekend voor het eerst dit seizoen een rugnummer op. Hij gaat namelijk op voor zijn vijfde deelname aan Omloop Het Nieuwsblad. De 27-jarige renner reed de klassieker tussen 2016 en 2020 vier keer eerder, met een 23e plaats in 2016 als zijn beste resultaat. Volgens La Gazzetta dello Sport rijdt hij daarna de Trofeo Laigueglia (2 maart), Strade Bianche (5 maart) en Tirreno-Adriatico (7-13 maart).

Goede uitslagen

Na een moeizaam seizoen 2020 viel Moscon het voorbije jaar op door zijn goede uitslagen. In april won hij twee ritten in de Tour of the Alps en vervolgens ging hij van start in de Giro d’Italia, waarin hij in de afsluitende tijdrit negende werd. Daarna was hij vierde op het Italiaans kampioenschap, won hij de GP Lugano, eindigde hij twintigste in de olympische wegrit en werd hij negende in de Clásica San Sebastián.

Ook reed hij een sterk najaar met een achtste plaats in de Giro della Toscana, een zevende plek in de Coppa Sabatini en een vierde in die heroïsche uitgave van Parijs-Roubaix.