Gianni Marchand schrijft Tour of Iran op zijn naam, Andreas Goeman wint slotrit

Gianni Marchand heeft de Tour of Iran gewonnen. De 32-jarige renner begon aan de vijfde en laatste etappe met een voorsprong van slechts één seconde op de Iranees Saeid Safarzadeh, maar dat bleek genoeg. Andreas Goeman maakte het feestje voor Tarteletto-Isorex compleet door te zegevieren in de slotrit.

Marchand wist vorige week donderdag de openingsrit van de Tour of Iran te winnen, waardoor hij direct de leiderstrui bemachtigde. Dat tricot gaf hij niet meer uit handen, al naderde Safarzadeh na zijn winst van zondag tot op één seconde. De laatste etappe bevatte echter geen grote beklimmingen meer en Marchand verloor zijn concurrent niet meer uit het oog. Omdat beiden in het peloton finishten, veranderde er niets aan de stand.

Een kopgroep van zeven – met daarbij ook Adne van Engelen (Bike Aid) – bleef dit peloton nipt voor in de straten van Tabriz, waar acht rondes van ruim elf kilometer verreden moesten worden. Na 89 kilometer toonde Andreas Goeman zich de snelste van de zeven aanvallers. De 23-jarige Goeman wist dit jaar al een keer eerder te winnen, in de Belgrade Banjaluka. Opvallend: ook toen was het de slotrit.