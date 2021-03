Giacomo Nizzolo voert Qhubeka ASSOS aan in Milaan-San Remo

Giacomo Nizzolo is aanstaande zaterdag de vooruitgeschoven pion van Qhubeka ASSOS in Milaan-San Remo. De rappe Italiaan werd vorig jaar al vijfde in de Italiaanse klassieker en is een gevaarlijke klant, mocht het tot een groepsspurt uitdraaien in San Remo.

Nizzolo wist in aanloop naar Milaan-San Remo één keer als eerste over de streep te komen. In de Clásica de Almería bleek hij de snelste sprinter, maar verder is de Europese kampioen druk bezig met het verzamelen van ereplaatsen. In de voorbije Parijs-Nice werd hij nog vijfde in een etappe.

Qhubeka ASSOS hoeft overigens niet te gokken op een sprint met Nizzolo. De Zuid-Afrikaanse formatie heeft ook meerdere renners geselecteerd die in de finale iets kunnen uitrichten op de Cipressa en de Poggio. Denk aan Simon Clarke en Michael Gogl. Beide renners waren goed op dreef in Strade Bianche, een andere klassieker op Italiaanse bodem.

Victor Campenaerts en Bert-Jan Lindeman zorgen voor de Belgische en Nederlandse inbreng. De Deen Emil Vinjebo en de ervaren Pool Łukasz Wiśniowski vervolledigen de selectie voor La Primavera.

Selectie Qhubeka ASSOS voor Milaan-San Remo (20 maart)

Victor Campenaerts

Simon Clarke

Giacomo Nizzolo

Bert-Jan Lindeman

Michael Gogl

Emil Vinjebo

Łukasz Wiśniowski