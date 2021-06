Giacomo Nizzolo richt pijlen op EK en WK

Giacomo Nizzolo weet zijn precieze programma voor de komende maanden nog niet helemaal, maar wel dat hij zijn pijlen richt op het aankomende EK in Trentino en WK in Leuven.

De sprinter van Qhubeka ASSOS is de regerend Europees kampioen en hoopt zichzelf maar al te graag op te volgen over krap drie maanden in zijn thuisland. “Om dat te bereiken zal ik eerst op hoogtestage gaan”, vertelt Nizzolo op de website van zijn ploeg. “Daarna moeten we nog even kijken welke wedstrijden ik ter voorbereiding zal rijden.”

Twee weken na het EK staat alweer het WK op het programma. Nizzolo dicht zichzelf goede kansen toe, mits hij in de best mogelijke conditie aan de start verschijnt. “Ik zal er veel werk voor moeten verrichten, maar ik heb er vertrouwen in dat ik het kan doen. Ik moet zorgen dat ik in de voorbereiding niks laat liggen, zodat ik in de wedstrijd alles kan geven.”

“Ik heb al veel in België gekoerst en kan erover zeggen dat ik er altijd van geniet. Het is altijd heel zwaar, maar het geeft me ook veel motivatie. De Belgen zijn erg gepassioneerd over de koers en dat maakt de sfeer zo uniek. Het parcours past bij mijn profiel als renner.”

Nizzolo kwam dit seizoen al tot twee zeges. De Italiaan won in de eerste maanden de Clásica de Almería, terwijl hij recentelijk de beste was in een Girorit.