Giacomo Nizzolo: “Nooit leuk om de sprint voor plaats twee te winnen” maandag 2 maart 2020 om 11:42

Giacomo Nizzolo is een gevaarlijke klant, mits hij kan overleven, schreven we in onze voorbeschouwing op Kuurne-Brussel-Kuurne. En dat bleek. Nizzolo overleefde en hij won de sprint van het peloton. Helaas voor hem was Kasper Asgreen een paar seconden eerder al als eerste over de meet gekomen. De nummer twee kijkt met gemengde gevoelens terug op de koers, net als Alexander Kristoff, die derde werd in de voorjaarsklassieker.

“Het is nooit leuk om de sprint voor plaats twee te winnen”, zegt Nizzolo in een korte terugblik op de website van zijn ploeg NTT. “Maar ik voelde me goed vandaag, dus ik kan wel blij zijn met mijn prestatie. Er was vandaag iemand sterker, maar we zullen ervoor blijven gaan. Ik kijk al uit naar de volgende koersen.”

Voor Kristoff voelde zijn derde plaats toch een beetje als revanche voor een Omloop Het Nieuwsblad waarin hij de finish niet haalde vanwege zadelproblemen. “Toen ik met de voorsten de Kwaremont over ging wist ik dat de benen goed waren”, kijkt hij terug op Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Ik ging de sprint iets te vroeg aan, maar dit is nog altijd een mooi resultaat voor mij”, vindt de Noor van UAE Emirates.” Gisteren verliep de wedstrijd niet volgens plan, dus het is mooi om nu op het podium te staan, zeker met het hoge niveau hier.”