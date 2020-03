Alexander Kristoff kende zadelproblemen in Omloop Het Nieuwsblad zondag 1 maart 2020 om 10:54

Alexander Kristoff begon met de nodige ambities aan Omloop Het Nieuwsblad, maar de Noorse kopman van UAE Emirates kende tot tweemaal toe zadelproblemen, waardoor hij vooral in de achterhoede reed. “Mijn zadel stond te laag, zowel bij mijn eerste als de reservefiets”, zo vertelde hij na afloop aan ProCycling.no.

Het was een vreemd beeld op goed honderd kilometer van de finish in Ninove: Kristoff probeerde met een inbussleutel zijn zadel op de juiste hoogte af te stellen. De sterke sprinter kreeg vlak daarvoor te maken met zadelproblemen. “Het gebeurde tweemaal op een kasseistrook”, zo vertelt de sterke sprinter.

“Mijn zadel zakte naar beneden op een eerste kasseistrook, maar het gebeurde niet veel later nog een keer met mijn reservefiets. Ik kon hierdoor niet genoeg kracht meer zetten, waardoor er veel sneller sprake was van verzuring. Dan heeft het ook geen zin meer om verder te koersen.” Kristoff besloot dan ook in de ploegleiderswagen te stappen.

De 32-jarige renner krijgt vandaag de kans om de frustratie uit zijn lijf te fietsen in Kuurne-Brussel-Kuurne. De oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo eindigde al tweemaal op het podium in Kuurne, maar winnen deed hij nog nooit. “Ik hoop vooral dat de zadelproblemen zijn opgelost, dat moet gewoon”, aldus Kristoff.