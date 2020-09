Giacomo Nizzolo na opgave: “Ik begon de etappe al met pijn” zondag 6 september 2020 om 10:34

Voor Giacomo Nizzolo heeft de 107e Tour de France slechts een week geduurd. De Europees kampioen heeft al een tijdje last van een beenblessure. “Ik begon de etappe met pijn en wilde de situatie niet verergeren”, zo laat Nizzolo weten na zijn opgave.

De renner van NTT Pro Cycling begon nog wel aan de eerste Pyreneeënrit naar Loudenvielle, maar stapte na goed vijftig kilometer afzien in de ploegleiderswagen. “Het was echt een zware dag. Het is geen pretje om zoiets mee te maken”, aldus Nizzolo. “Ik hoopte eigenlijk op verbetering tijdens de etappe, maar dat was helaas niet het geval.”

“We wilden uiteindelijk geen risico nemen. Ik heb nog geprobeerd om de pijn te verbijten, maar wil ook niet meer schade aanrichten. Ik wil namelijk nog deelnemen aan de klassiekers en de overige najaarswedstrijden. Het is nu belangrijk om een rustperiode in te lassen. Ik ben ervan overtuigd dat de ploeg nog succes zal boeken in de Tour.”

De 31-jarige Nizzolo, al goed voor vier overwinningen in 2020, begon de Ronde van Frankrijk met een zevende plaats in de eerste etappe naar Nice. Zijn beste resultaat is een derde stek in Sisteron, achter Calen Ewan en Sam Bennett.