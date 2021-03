Giacomo Nizzolo: “Misschien niet de juiste keuze gemaakt in de sprint”

Giacomo Nizzolo eindigde zondag als tweede in Gent-Wevelgem. De Europese kampioen van Qhubeka ASSOS zat in de beslissende waaier en hield stand in de heuvelzone, waarna hij in de sprint alleen Wout van Aert voor zich moest dulden. “Het was een te gekke race en het peloton brak al heel snel”, reageert Nizzolo.

“We vonden een goede samenwerking en het was een heel zware wedstrijd”, geeft de Italiaanse sprinter aan. “Mijn benen waren erg moe en het was een rare sprint met rugwind. Ik besloot vanuit het laatste wiel te starten in de sprint, al weet ik niet of dat de juiste keuze is geweest. Maar ik heb mijn best gedaan en ben erg blij met de tweede plek.”

Afgelopen week behaalde Nizzolo ook al een ereplaats in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, hij werd er vierde. De zegeteller van de Italiaan staat in 2021 op één. Hij won in februari de Clásica de Almería.