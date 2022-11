Giacomo Nizzolo maakt opnieuw groot doel van Milaan-San Remo

Giacomo Nizzolo hoopt ooit eens in de voetsporen te treden van Mario Cipollini en Alessandro Petacchi. Deze gewezen Italiaanse snelheidsduivels wisten ooit eens Milaan-San Remo te winnen. Nizzolo was de voorbije jaren al goed voor enkele ereplaatsen, maar wacht nog op zijn eerste overwinning. In 2023 gaat hij opnieuw voor succes in La Primavera.

Nizzolo blikt met de Italiaanse wielersite Bici.news terug op een veelbewogen en tegenvallend seizoen, maar kijkt ook vooruit naar het nieuwe wielerjaar. De 33-jarige sprinter van Israel-Premier Tech denkt vooral aan Milaan-San Remo. Nizzolo was twee jaar geleden al eens vijfde in de Italiaanse voorjaarsklassieker en had dit jaar uitzicht op misschien wel meer, maar door een valpartij in de afdaling van de Poggio spatte zijn droom uiteen.

“Ik reed met de eerste renners over de top van de Poggio, maar in de afdaling ging het mis. Ik brak bij de valpartij mijn pols, waardoor ook mijn voorbereiding op de Giro d’Italia in het gedrang kwam. Bovendien moest ik alle andere voorjaarsklassiekers aan me voorbij laten gaan”, blikt Nizzolo terug op een moeilijke periode. Het wielerseizoen 2022 verliep sowieso niet al te best voor de rappe Nizzolo: hij boekte – met een etappe in de Vuelta a Castilla y Leon – slechts één overwinning.

Klassiekers

“Na mijn zege in Spanje ging ik naar België om te koersen, maar kwam ik opnieuw ten val. Het bleek het begin van een moeilijke periode. Het was namelijk een harde klap en het herstel verliep traag.” Nizzolo, die een week geleden ook nog eens zijn sleutelbeen brak bij een val op training, hoopt in 2023 dan ook op minder ontmoetingen met de pechduivel.

“Ik richt me ook nu weer op de klassiekers. En dan doel ik niet alleen op de monumenten, maar ook op koersen zoals de BEMER Cyclassics, de GP Plouay en de wedstrijden in Canada. Maar Milaan-San Remo zal mijn eerste grote doel zijn van 2023”, is Nizzolo duidelijk.