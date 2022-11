Giacomo Nizzolo breekt sleutelbeen bij val op training

Pech voor Giacomo Nizzolo: de Italiaanse sprinter heeft zondag bij een val op training zijn sleutelbeen gebroken. Dat laat zijn werkgever Israel-Premier Tech weten via social media.

De 33-jarige Nizzolo was zondag in Zwitserland aan het trainen met het oog op komend seizoen, maar kwam ten val en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Al snel bleek Nizzolo last te hebben van een niet-verplaatste sleutelbeenbreuk. De rappe Italiaan hoeft niet onder het mes, maar zal de komende weken wel moeten rusten.

Voorbereiding

“Giacomo zal nu zijn rust pakken, om vervolgens zo snel mogelijk weer op de fiets te kruipen. Deze blessure heeft verder geen gevolgen voor zijn voorbereiding richting 2023”, geeft Israel-Premier Tech aan in een persbericht.

Nizzolo kampte eerder dit jaar ook al met fysieke malheur. Bij een valpartij in Milaan-San Remo liep de sprinter namelijk een breukje op in zijn linkerpols. In het najaar kwam hij nog een keer ten val in het Circuit Franco-Belge, maar ditmaal kwam Nizzolo met de schrik vrij. De voormalig Europees kampioen kwam in 2022 maar één keer als winnaar over de streep: in de Vuelta a Castilla y Leon won hij de openingsetappe.