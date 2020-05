Giacomo Nizzolo gaat vol voor Milaan-San Remo: “Iconische wedstrijd” dinsdag 12 mei 2020 om 14:43

Giacomo Nizzolo was dit jaar bijzonder goed op dreef met etappezeges in de Tour Down Under en Parijs-Nice, maar de Italiaan heeft nu al twee maanden niet kunnen koersen vanwege het coronavirus. Nu de UCI een alternatieve kalender heeft samengesteld, droomt Nizzolo van winst in Milaan-San Remo. “Het is echt een iconische wedstrijd.”

De 31-jarige Nizzolo – die tegenwoordig uitkomt voor het Zuid-Afrikaanse NTT Pro Cycling – hoopt ooit in de voetsporen te treden van renners als Mario Cipollini en Alessandro Petacchi. Deze Italiaanse sprinters wisten in het verleden te zegevieren op de Via Roma. “Voor een renner met sprintkwaliteiten is Milaan-San Remo de beste wedstrijd”, aldus Nizzolo.

“Bovendien ben ik opgegroeid in Milaan, daar waar de wedstrijd traditioneel van start gaat. Dat geeft toch een speciaal gevoel. Het is echt een unieke en iconische wedstrijd. Winst in Milaan-San Remo; het is voor een Italiaanse renner heel erg bijzonder.” Nizzolo stond al meerdere keren aan de start van ‘La Primavera’, maar wacht nog op zijn eerste uitschieter.

Geen goede herinneringen

Nizzolo: “Ik geloof dat ik kan meestrijden om de overwinning, al heb ik geen goede herinneringen aan de klassieker. Ik was vaak geblesseerd of ziek in aanloop naar Milaan-San Remo, waardoor de vorm nooit optimaal was. Ik brak eens mijn sleutelbeen en voet, terwijl ik vier jaar geleden ziek werd tijdens Tirreno-Adriatico.”

De herziene WorldTour-kalender begint op 1 augustus met Strade Bianche. Een week later is het tijd voor de 111e editie van Milaan-San Remo. Vorig jaar ging de zege naar Julian Alaphilippe, voor Oliver Naesen en Michał Kwiatkowski. Nizzolo eindigde die dag als twintigste, in een groepje op 27 seconden van winnaar Alaphilippe.