dinsdag 2 januari 2024 om 10:25

Giacomo Nizzolo begint periode bij Q36.5 met beenbreuk

Voor Giacomo Nizzolo is 2023 in mineur geëindigd. De Italiaan heeft op 23 december zijn tibiaplateau (het dragende deel van het scheenbeen, red.) gebroken bij een ongeval. Dat meldt zijn nieuwe werkgever Q36.5 op de ploegsite.

Nizzolo is na het ongeval geopereerd in Chur, Zwitserland. Vier dagen later mocht hij het ziekenhuis verlaten. “Het geneesproces en de revalidatie zijn al begonnen”, zegt Lorenz Emmert, teamdokter bij Q36.5. “We zijn optimistisch dat we hem de komende maanden terug kunnen brengen op zijn oude prestatieniveau, zo snel als de blessure toelaat.”

Oorzaak ongeval onbekend

Het is niet bekend wat de oorzaak van het ongeval was waarbij Nizzolo zijn been brak. Ook is niet duidelijk hoe lang hij uit de roulatie zal zijn, maar hij mist in ieder geval het januaritrainingskamp van Q36.5 (11 tot en met 22 januari).

De 34-jarige Nizzolo maakte deze winter de overstap van Israel-Premier Tech naar Q36.5. Hij heeft een contract tot eind 2025 getekend bij de Zwitserse formatie.