Giacomo Nizzolo vervoegt zich bij Q36.5: “Een heel blij weerzien”

Q36.5 heeft Giacomo Nizzolo aan zich verbonden. De relatief nieuwe ploeg heeft de Italiaan een contract gegeven voor twee jaar. “Dit project en deze structuur zien er echt goed uit. Ik weet dat ik me hier thuis zal voelen”, aldus Nizzolo.

De 34-jarige Nizzolo verlaat dus zijn huidige ploeg Israel-Premier Tech na enkele jaren. Een van zijn hoogtepunten in die tijdperiode was ongetwijfeld het Europees kampioenschap van 2020, die hij won voor Arnaud Démare en Pascal Ackermann. Nu volgt een nieuwe uitdaging: “Ik ben zeer enthousiast om volgend jaar deel uit te maken van Q36.5. Ik ken het grootste deel van de staf en ben echt blij dat ik me bij hen kan vervoegen.”

“Mijn doel is om op een zo hoog mogelijk niveau te blijven koersen en wedstrijden te winnen die bij me passen”, concludeerde Nizzolo. Manager Doug Ryder vult aan: “Giacomo heeft veel bewezen als sprinter en renner voor de klassiekers. Ik had het voorrecht om deel uit te maken van zijn successen in het verleden. We zijn zeer blij om hem aan boord te mogen verwelkomen.”