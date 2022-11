Ghys en De Vylder nemen leiding over in Zesdaagse van Gent

Robbe Ghys en Lindsay De Vylder hebben op de tweede dag van de Zesdaagse van Gent de macht gegrepen. Ze nemen de leiding over van Fabio Van den Bossche en Yoeri Havik, maar het Belgisch-Nederlandse koppel staat wel nog altijd in dezelfde ronde.

Op dag twee van de Zesdaagse van Gent werden de toeschouwers getrakteerd op baanwielrennen van de bovenste plank. Zo wisten Ghys en De Vylder in de baanronde een nieuw record (8,406 seconden) te vestigen. Daar bleef het niet bij, want ook in de 500 meter tijdrit reden Jan-Willem van Schip en Tuur Dens – net als dinsdag – naar een nieuw record.

De mensen in het Kuipke konden daarnaast ook nog eens ouderwets juichen voor publiekslieveling Iljo Keisse. De afscheidnemende Belg snelde op de Scratch op overtuigende wijze naar de overwinning en wist zo het thuispubliek in extase te brengen. De zege in de afsluitende ploegkoers ging dan weer naar de Nederlanders Vincent Hoppezak en Philip Heijnen.

De grote winnaars van de dag waren echter Ghys en De Vylder. Zij gaan na de tweede dag namelijk aan de leiding, op korte afstand gevolgd door Van Den Bossche en Havik. Hoppezak en Heijnen vervolledigen de top-drie, maar kijken al wel tegen een achterstand aan van een ronde.

Zesdaagse van Gent 2022

Stand na dag 2

1. / Lindsay De Vylder-Robbe Ghys – 128 punten

2. / Fabio Van Den Bossche-Yoeri Havik – 123 punten

3. / Vincent Hoppezak-Philip Heijnen – 110 punten en 1 ronde

4. / Jules Hesters-Tim Torn Teutenberg – 95 punten en 1 ronde

5. / Iljo Keisse-Jasper De Buyst – 63 punten en 1 ronde

6. / Roger Kluge-Theo Reinhardt – 34 punten en 1 ronde

7. / Ethan Hayter-Fred Wright – 59 punten en 2 ronden

8. / Tuur Dens-Jan-Willem van Schip – 96 punten en 4 ronden

9. / Gianluca Pollefliet-Noah Vandenbranden – 49 punten en 10 ronden

10. / Brent Van Mulders-Matias Malmberg – 27 punten en 14 ronden

11. / Gerben Thijssen-Julius Johansen – 15 punten en 14 ronden

12. / Stijn Steels-Silvan Dillier – 42 punten en 17 ronden