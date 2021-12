Ghirmay opnieuw uitgeroepen tot Afrikaans wielrenner van het jaar

De titel ‘Afrikaans wielrenner van het Jaar’ is opnieuw gegaan naar Biniam Ghirmay. De 21-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert viel vorig jaar ook al in de prijzen. Ryan Gibbons werd tweede, Merhawi Kudus derde.

Ghirmay werd tot winnaar verkozen door een jury die aangevoerd werd door de Franse oud-wielrenner Bernard Hinault. De talentvolle renner uit Eritrea veroverde dit jaar de zilveren medaille op het WK wielrennen voor beloften. “Wat hij in Leuven heeft neergezet, is echt een geweldige prestatie. Hij maakt echt indruk op me. Ik zag hem in 2019 al rijden gedurende La Tropicale Amissa Bongo, toen hij André Greipel wist te verslaan in een sprint”, aldus Hinault.

“Hij moest toen nog 19 jaar worden. Sindsdien volg ik hem op de voet. Hij heeft het talent om een geweldige carrière uit te bouwen”, is de vijfvoudig Tourwinnaar vol lof. Ook Aike Visbeek, die als performance manager bij Intermarché-Wanty-Gobert nauw samenwerkt met Ghirmay, is enthousiast. “In de lastigere eendagskoersen is het een renner die kan uitgroeien tot een topper”, liet Visbeek eerder weten in een uitgebreid interview met WielerFlits.

Ghirmay was afgelopen seizoen, naast een zilveren WK-medaille, ook succesvol in de Classic Grand Besançon Doubs. Verder eindigde hij als tweede in de Tour du Doubs en was hij goed voor ereplaatsen in onder meer Gran Piemonte, La Route Adélie de Vitré, Tour du Jura en de Trofeo Laigueglia.

Winnaars ‘Afrikaans wielrenner van het Jaar’

2021: Biniam Ghirmay

2020: Biniam Ghirmay

2019: Daryl Impey

2018: Joseph Areruya

2017: Louis Meintjes

2016: Tesfom Okubamariam

2015: Daniel Teklehaimanot

2014: Mekseb Debesay

2013: Louis Meintjes

2012: Natnael Berhane