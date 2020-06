‘Gezondheidsprotocol stemt organisatie Giro d’Italia tot nadenken’ zaterdag 6 juni 2020 om 15:24

De organisatie van de Giro d’Italia is druk bezig om het vernieuwde Giro-parcours uit te tekenen, maar koersdirecteur Mauro Vegni zit volgens TuttoBiciWeb met een probleem. De Italiaan zal zich namelijk moeten houden aan strenge gezondheidsprotocollen.

Het grootste pijnpunt is de verplichte quarantaine voor alle Giro-betrokkenen als een renner of staflid tijdens de Giro positief test op het coronavirus. Deze regel geldt eveneens voor de nationale voetbalcompetities in Italië zoals de Serie A en Serie B. Vegni hoopt op een versoepeling van de regels, maar is afhankelijk van de Italiaanse overheid.

Alternatief plan

Walter Ricciardi, de Italiaanse vertegenwoordiger bij het WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en adviseur van het ministerie van Volksgezondheid, liet zich enkele dagen geleden al uit over het onderwerp. Volgens Ricciardi is het niet mogelijk om de periode van quarantaine te verkorten, maar ‘er kan wel een alternatief plan komen.’

Vegni gaat volgens TuttoBiciWeb volgende week om tafel met het ministerie van Binnenlandse Zaken om de komende editie van de Giro d’Italia te bespreken. Het zal dan gaan over de Grande Partenza, overige start- en finishsteden, een Giro met of zonder publiek, veiligheidsmaatregelen, social distancing en logistieke aangelegenheden.

Parcours

De Giro-organisatie lijkt te kiezen voor een start op het eiland Sicilië. De rittenkoers zou op 3 oktober beginnen met een tijdrit in hoofdstad Palermo. De presentatie van het complete parcours is eind juni. Als gevolg van het coronavirus is de Giro verplaatst en zijn de drie openingsetappes in Boedapest geschrapt. De Giro lijkt nu volgend jaar te vertrekken vanuit Hongarije.