Gevallen Wiebes tweede bij debuut voor SD Worx: “Ik kwam net wat kracht te kort”

Lorena Wiebes heeft haar wegdebuut voor SD Worx niet op weten te luisteren met een zege. In de openingsrit van de UAE Tour Women was Charlotte Kool – nota bene haar lead-out bij Team DSM – haar te snel af. Het was echter al een prestatie op zich dat Wiebes nog mee kon sprinten voor de zege.

De Nederlandse kwam op minder dan vier kilometer van de streep ten val. “Een renster ging vlak voor mijn voorwiel onderuit. Uitwijken was bij die snelheid onmogelijk, dus viel ik ook. Ik denk dat ik nog nooit zo snel weer op mijn fiets ben geklommen. Zo’n val kost altijd energie. Ik voel nu ook dat ik gevallen ben en dat het morgen stijf zal zijn. De adrenaline kan me misschien helpen om de komende dagen alsnog een etappe te winnen.”

Ondanks haar val, zat Wiebes in ideale positie in de laatste kilometer. “Na de val zat ik vrij snel weer in het wiel van Barbara Guarischi (haar ploeggenote bij SD Worx, red.). De lead-out verliep prima. Femke Markus loodste ons mooi door de laatste bocht en de timing van de lead-out was ook goed. Alleen kwam ik net wat kracht tekort.”

Lees meer: Van sprintaantrekker naar afmaker: Kool is Wiebes de baas in opener UAE Tour Women

De Europees kampioene zegt ‘al met al’ een goed gevoel over te hebben gehouden aan de eerste etappe van de UAE Tour Women. “Natuurlijk baal ik een beetje van de val, maar als team hadden we het goed onder controle. Op de belangrijke punten waren we erbij en hebben we het goed opgelost. Ik ben blij dat de lead-out goed is verlopen. Dat geeft mij ook veel vertrouwen. Morgen is er weer een sprintkans en dan gaan we vol voor de winst.”