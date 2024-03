maandag 18 maart 2024 om 18:56

Gevallen Egan Bernal kan weg vervolgen in Ronde van Catalonië

Over de laatste kilometer van de openingsetappe van de Ronde van Catalonië valt het nodige te vertellen. Er was de succesvolle uitval van Nick Schultz, maar er gingen tevens meerdere renners tegen de vlakte. Egan Bernal bleek een van de slachtoffers, maar de schade bij de Colombiaan is nog te overzien.

“Uit een medisch onderzoek door de dokter van de ploeg is naar voren gekomen dat Egan last heeft van lichte kneuzingen en schaafwonden”, laat INEOS Grenadiers weten via sociale media. “Maar de lichten voor Egan om verder te koersen staan op groen.”

De 27-jarige Bernal zal morgen met andere woorden aan de start verschijnen van de eerste belangrijke bergetappe van de Ronde van Catalonië, met aankomst in skigebied Vallter 2000. De vraag is wel of de Tourwinnaar van 2019 morgen alweer over zijn volledige krachten kan beschikken, als de renners finishen na een slotklim van ruim 11 kilometer aan 7,5%.

Bernal kwam door de valpartij in de laatste kilometer overigens met achterstand over de streep, als 92ste in de daguitslag, maar de jury van de Ronde van Catalonië besloot de gevallen renners in dezelfde tijd te plaatsen als ritwinnaar Nick Schultz. Dit betekent dat Bernal vierde staat in het klassement, op zeven tellen van Schultz, nadat hij onderweg drie bonificatieseconden had weten te sprokkelen.