Gevallen Egan Bernal: “Gelukkig alleen wat schaafwonden” maandag 3 februari 2020 om 10:14

Egan Bernal is tijdens het Colombiaans kampioenschap hard ten val gekomen. Hij liep daarbij meerdere schaafwonden op, maar slaagde er desondanks in nog naar de tweede plaats te rijden. “Ik ben blij dat ik nog een zilveren medaille kon pakken na mijn crash.”

Met nog iets meer dan veertig kilometer te gaan schoof Bernal in een afdaling onderuit. “Het was pijnlijk. Een harde valpartij, maar ik moet blij zijn dat ik daar alleen schaafwonden aan overhield. Gelukkig heb ik niets gebroken”, blikt de Colombiaan van Team Ineos terug. “Ik kon voortrijden, maar na de valpartij vertelde ik Iván Ramiro Sosa dat hij de nieuwe kopman moest worden. In eerste instantie wist ik na de valpartij namelijk niet of ik de wedstrijd wel zou uitrijden.”

Nadat hij was teruggekeerd in de voorste groep, hielp hij ploeggenoot Sosa totdat die aanviel. “Hij ging samen met Sergio Higuita naar voren en we wisten dat we daarmee een goede renner voorin hadden. Toen moesten wij proberen de groep erachter te beheersen. We voelden ons comfortabel tot we in de laatste ronde alleen Higuita zagen. We wisten toen niet wat er met Sosa was gebeurd, dus Seb (Henao) begon er heel hard aan te trekken om te proberen de kloof te dichten.”

Sosa bleek gevallen; op achttien kilometer van de finish schoof de jonge Colombiaan onderuit en was daarmee in een klap uitgeschakeld voor de overwinning. Zonder omkijken wist Sergio Higuita vervolgens naar de titel te rijden.

Tour Colombia

Voor Bernal restte de strijd om het zilver. “In de finale voelde ik me niet super vanwege de valpartij, maar ik kon sprinten en zo naar de tweede plaats rijden. Ik ben erg blij dat ik nog een zilveren medaille kon pakken na mijn crash.” Drie dagen eerder eindigde hij in de individuele tijdrit al derde achter Daniel Felipe Martínez en Nairo Quintana. “Twee wedstrijden, twee podiums. We zijn klaar voor de Tour Colombia.”

Hoe het met Iván Ramiro Sosa is, is nog niet bekend. Team Ineos meldde dat de Colombiaanse renner naar het ziekenhuis werd overgebracht voor preventieve controles en scans.