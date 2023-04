Gevallen Danny van Poppel eerste uitvaller in Ronde van Vlaanderen

Voor Danny van Poppel heeft de Ronde van Vlaanderen 2023 nog geen 70 kilometer geduurd. De Nederlandse hardrijder van BORA-hansgrohe was in Izegem betrokken bij een valpartij en moest opgeven.

BORA-hansgrohe laat op sociale media weten dat Van Poppel de koers kort na de valpartij, die plaatsvond achterin het peloton, verlaten heeft. De sprintaantrekker heeft daaraan een kneuzing in zijn knie overgehouden.

Hij is daarmee de eerste uitvaller in de Ronde van Vlaanderen 2023. Niet veel later zorgde Dimitri Peyskens (Bingoal WB) voor de tweede opgave. Van Poppel werd na zijn valpartij afgevoerd naar het ziekenhuis van Izegem voor nader onderzoek.

Uitvallers

Etappe

🇧🇪 #RVV23 MEDICAL UPDATE Danny suffered a contusion of the Knee. No other injuries. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 2, 2023