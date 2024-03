zondag 10 maart 2024 om 18:44

Geslaagde Tirreno-Adriatico voor Jai Hindley: “Jonas Vingegaard was ongenaakbaar”

Jai Hindley is als derde geëindigd in Tirreno-Adriatico. De Australiër moest alleen Jonas Vingegaard en Juan Ayuso voor zich dulden en kijkt dus tevreden terug op de afgelopen week. “We kunnen geen spijt hebben”, zei Hindley na afloop van de laatste etappe.

Hindley eindigde uiteindelijk op bijna twee minuten van Vingegaard. De 27-jarige klimmer maakte, samen met zijn ploeg, een goede indruk. “We kunnen blij zijn met onze prestatie als team. Het was ook leuk om met heel wat ploeggenoten te rijden die er ook bij waren in de Giro van 2022 (die hij won, red.).”

“Het is mooi dat ik het zaterdag ook nog geprobeerd heb. We kunnen dus geen spijt hebben, we hebben alles gedaan wat we konden. Vingegaard was ongenaakbaar. Ik ben heel blij met mijn eigen prestatie. Het geeft een grote vertrouwensboost voor de rest van het seizoen.”