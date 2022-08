Geslaagde machtsovername Adam Yates in Deutschland Tour

Alberto Bettiol is zoals verwacht leider af in de Deutschland Tour. Adam Yates was in de koninginnenrit namelijk de sterkste op de Schauinsland. Hij boekte op de 11,6 kilometer lange klim zijn eerste zege van het seizoen. Pello Bilbao sleepte op enige afstand de tweede plaats in de wacht. Mauri Vansevenant won het sprintje bergop voor plaats drie.

De voorlaatste etappe van de Ronde van Duitsland werd op gang geschoten in Freiburg. Inwoners van de hoofdstad van het Zwarte Woud zijn goed bekend met de finishklim, aangezien deze op slechts een goede tien kilometer afstand ligt. Er werd echter via een grote omweg naar de beklimming gereden. Met de Ballingen am Kaiserstruhl (2,8 km aan 7,6%) en de Texas Pass (1,8 km aan 7,9%) lagen er in het eerste deel van de koers ook al wat beklimmingen van de eerste en tweede categorie.

Drie Belgen in kopgroep

Daar gingen zes renners strijden om de nodige bergpunten: Jakob Geßner, Joshua Huppertz (beiden Lotto-Kern Haus) en Frederik Raßmann (Dauner Akkon) zorgden voor Duitse inbreng. Met Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) en de tweelingbroers Abram en Michiel Stockman (beiden Saris Rouvy Sauerland) zagen we ook drie Belgen vroeg vooraan.

Op de eerste klim nam Raßmann vijf punten in ontvangst. Geßner, die werd geklopt in de sprint op de eerste klim, pakte de volle mep op de Texas Pass, waarmee hij zijn leidende positie in het bergklassement verstevigde. Hierna wachtte een lange, vlakke aanloop naar de twee laatste beklimmingen. In Bad Krozingen pakte Michiel Stockman een tussensprintje mee. In Bollschweil, niet lang voor het opdraaien van de Lüsenhöhle, herhaalde hij dit met zijn tweelingbroer in zijn wiel.

Vanhoucke verdappert

Het peloton liet het zestal maximaal zo’n zeven minuten uitlopen, maar trok toen de teugels aan. Onder meer Fabio Jakobsen deed flinke kopbeurten om de kopgroep bij te benen. Trek-Segafredo, EF Education-EasyPost en Team DSM werden ook veelvuldig aan het front gezien. Het resultaat was dat er op twintig kilometer van de finish, toen de hemelsluizen flink open gingen, nog zo’n drie minuten van de voorsprong over was.

Dat was het moment voor Harm Vanhoucke om de pedalen nog eens wat harder te geselen. Een eerste demarrage had niet al te veel resultaat, maar op de flanken van de Lüsenhöhle (3,5 km aan 7,4%) moesten zijn medevluchters een voor een lossen. Helaas voor Vanhoucke kwam ook het peloton steeds dichter bij hem. Hij mocht nog wel als eerste beginnen aan de slotklim, maar hij was kansloos voor de ritzege.

Yates overtuigt

De Schauinsland (11,6 km aan 6,5%) was het toneel van een afvalkoers waarin al snel de ene na de andere favoriet moest afhaken. Zo gingen Romain Bardet en Bauke Mollema al vroeg overboord. Ook de plaatselijke favoriet Simon Geschke, die de hele dag op trainingswegen reed, kon het tempo vooraan niet bolwerken. Adam Yates ging wel lekker en hij was het dan ook die op iets meer dan acht kilometer voor de meet Vanhoucke tot de orde riep.

De enige die Yates bergop kon volgen was Antonio Pedrero (Movistar). Maar niet voor lang, want met nog 6,5 kilometer te gaan ging de Brit van Ineos Grenadiers solo. Het bleek genoeg voor de overwinning, al moest hij hard blijven trappen om zijn eerste seizoenszege te mogen begroeten. Pello Bilbao en Georg Zimmermann zetten Yates nog onder druk, maar hun inspanningen werden niet beloond.

🏁 7km Klasse Radrennen am #Schauinsland! Adam Yates (@INEOSGrenadiers) sieht am stärksten aus. Great race! Yates looks very strong on the final climb!#DeineTour pic.twitter.com/5TWKr3em2S — Deutschland Tour (@DeineTour) August 27, 2022

Bilbao werd tweede op 19 seconden van Yates, terwijl Zimmermann in extremis nog werd ingerekend door een groepje achtervolgers. Daarvan was Mauri Vansevenant de sterkste in de sprint om plaats drie. Yates, die op de klim ook nog wat extra bonusseconden meepakte, verdedigt in de slotrit een voorsprong van dertig seconden op Bilbao en 48 op Vansevenant.