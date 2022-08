Gesink verliest leiderstrui: “Dat maakt niet uit, want heb een fantastische dag gehad”

Video

Robert Gesink reed vandaag rond in het rood tijdens de tweede etappe van de Ronde van Spanje, maar zondag zal hij weer in zijn normale Jumbo-Visma-tenue aan de start staan. Hij verloor de leiding aan ploeggenoot Mike Teunissen. “Maar dat maakt niet uit, want ik heb een fantastische dag gehad”, zei een vrolijke Gesink na afloop tegen de NOS.

“Het was letterlijk honderdvijftig kilometer met een glimlach en toen, de laatste vijfentwintig, met een grimas”, aldus Gesink met – opnieuw – een glimlach. “Het was echt bizar, supermooi. Er waren zoveel mensen. Overal dikke rijen. Dit was echt genieten. Voor mij, maar ook voor ons als ploeg natuurlijk. Het is fantastisch om in eigen land in de rode trui te mogen rijden. Maar natuurlijk hebben we hier een groter doel: met Primoz (Roglic, red.) de Vuelta winnen. Daar focussen we ons op en dat kan ik vanaf morgen weer doen, als de rode trui weg is.”

Bij de tussensprint probeerde Jumbo-Visma met Mike Teunissen, die uiteindelijk het rood over zou nemen van Gesink omdat hij als vierde eindigde in de etappe, ook nog wat bonificatieseconden te pakken. “Er was geen kopgroep meer. Die boni’s wilden we het liefste niet in de handen van de concurrentie laten vallen. Alle kleine beetjes helpen. Ik hoop dat Mike morgen een dagje in het rood mag shinen.”