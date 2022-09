Gesink valt aan in laatste Vuelta-bergrit: “Benen wellicht een paar procent minder”

Robert Gesink hoopte zaterdag in de laatste bergetappe van de Vuelta a España een gooi te doen naar de ritzege en maakte ook lange tijd aanspraak op de overwinning, maar bleek in de finale niet opgewassen tegen enkele medevluchters en het hoge tempo van de klassementsrenners.

Gesink was er in de achttiende etappe naar de Alto de Piornal al ontzettend dicht bij en hoopte zaterdag op ‘sportieve revanche’. “Het was een superzware rit, maar we zaten mooi volgens plan mee. Rohan (Dennis, red.) had daarin een belangrijke rol. Hij reed een sterke etappe. Het was een groep waarin de samenwerking niet heel soepel verliep”, blikt Gesink terug op de voorlaatste rit van de Vuelta.

“Toen Richard Carapaz vertrok, counterde ik hem even later. Ik had voor mijn gevoel een goed ritme te pakken, naderde hem tot op enkele seconden, maar daarna was de tank leeg. Ik streed nog voor wat ik waard was, maar ik geraakte niet dichter. Mentaal was ik vandaag wel weer sterk, maar de benen waren wellicht een paar procent minder dan twee dagen geleden.”

“Ik heb weer veel geleerd. Alleen ben ik al 36 jaar en ik krijg niet veel kansen meer. Maar uiteindelijk weet ik wel wat je in een ontsnapping wel en niet moet doen. Zelf ben ik meer een tempoklimmer en niet zo van het explosieve. Dat zal de concurrentie ook weten. Voor mezelf sluit ik deze Vuelta met een voldaan gevoel af. Van het uitvallen van Primož moest ik even bekomen, maar al vrij snel kon ik de draad weer oppakken”, concludeert de Varssevelder.

Ploegleider Engels: “De wil om er voor te vechten is bewonderenswaardig”

Ploegleider Addy Engels zag een veerkrachtig Jumbo-Visma in de slotweek van deze Vuelta. “Het plan was inderdaad om vanuit de ontsnapping te strijden voor de dagzege. Wat dat betreft is het doel voor vandaag geslaagd, want we hebben meegedaan voor de zege. De mannen hebben gestreden voor wat ze waard waren, maar helaas waren er enkele renners sterker. De wil om er voor te vechten is bewonderenswaardig, na het uitvallen van Primož.”

“De vijf overgebleven renners van onze ploeg hebben vrij snel de knop omgezet. Ondanks de bittere pil die we begin deze week moesten slikken, hebben we elke dag geprobeerd om de dagzege te grijpen. En dat gaan we morgen ook weer doen. Zo hopen we deze Vuelta op een mooie manier af te sluiten.”