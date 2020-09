Gesink: “Roglic barst van het zelfvertrouwen, daar heeft hij geen trui voor nodig” zondag 6 september 2020 om 19:48

Jumbo-Visma is met drie etappezeges en de gele trui in handen de meest succesvolle ploeg van de eerste Tourweek. Robert Gesink ziet het als knecht allemaal gebeuren. Hij ziet de gele trui van kopman Primoz Roglic niet als een last. “Nee, moet je nagaan dat we er zo over praten”, zegt hij lachend tegen de NOS. “Het is eigenlijk te gek voor woorden, ik zou me moeten schamen. Dit is het mooiste dat je kan bereiken en waarom we hier zijn.”

Na een razendsnelle start nam Jumbo-Visma in de Pyreneeën het heft in handen in het peloton. “Primoz wilde heel graag de rit winnen”, aldus Gesink, die de Sloveen uiteindelijk tweede zag worden. “De gele trui is natuurlijk ook niet slecht. We gaan met heel goede benen en een heel goed gevoel de rustdag in. Het zal wel een beetje werk opleveren straks”, kan hij lachen.

“Die gele trui is super mooi, maar we willen hem vooral in Parijs. Het doel was niet eens om de koers zo zwaar te maken vandaag, maar het was al heel zwaar en toen kwam die kopgroep nog voorop met wat mannen van de concurrenten erin”, legt Gesink uit. “Toen zei Primoz dat hij zich heel goed voelde en op dat moment veranderde het doel een beetje in de koers. Hij was ook heel goed, alleen jammer dat hij dan net niet de rit wint.”

‘Het kost veel energie, maar zo rijden we nu ook al’

Jumbo-Visma wil graag de Tour de France winnen en heeft voor de eerste rustdag de leiding al in handen. “We hebben er ook een fantastische ploeg voor, dus je moet het ook niet erger maken dan het is. Maar we weten allemaal dat het drie weken duurt en dat het veel energie kost. Maar zo rijden we nu ook al. We zijn vol vertrouwen, maar het belangrijkste is dat we die gele trui in Parijs hebben”, zegt de ervaren klimmer.

Gesink twijfelt niet aan zijn kopman. “Roglic barst van het zelfvertrouwen, daar heeft hij geen trui voor nodig. Hij heeft het in zijn kop zitten en dat is super mooi om te zien. Dat geeft meer moraal om hard voor hem te werken.”