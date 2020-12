Geschorste Fabián Puerta wil onschuld bewijzen

Woensdag werd bekend dat Fabián Puerta voor vier jaar is geschorst voor het overtreden van de antidopingregels. De Colombiaan, in 2018 in Apeldoorn wereldkampioen op de Keirin, wil nu zijn onschuld bewijzen en stapt mogelijk naar het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

Dat vertelde een van zijn advocaten, César Giraldo, aan El Colombiano. “We zijn echt heel rustig, zowel Fabian als wij.” Op 11 juni 2018, drie maanden na het WK in Apeldoorn, werd in het bloed van Puerta het middel Boldenon aangetroffen. Twee maanden later werd de sprinter daarom al voorlopig geschorst. Deze week maakte de UCI de vierjarige schorsing bekend, wat inhoudt dat de Colombiaan pas in augustus 2022 weer mag koersen.

De entourage van Puerta bekijkt nu wat de beste mogelijkheden zijn. “Het is een erg ingewikkelde zaak, waar we al twee jaar mee bezig zijn. De documenten die we hebben gekregen, bevatten 54 bladzijden in het Engels en worden nu doorgespit”, zei Giraldo. De advocaten van de Colombiaan hebben dertig dagen de tijd om de beslissing van de UCI aan te vechten bij het Hof van Arbitrage voor Sport.