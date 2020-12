Oud-wereldkampioen Keirin Fabián Puerta voor vier jaar geschorst

Baansprinter Fabián Puerta is door het Antidopingtribunaal van de UCI voor vier jaar geschorst voor het overtreden van de antidopingregels. In 2018 werd de Colombiaanse renner in Apeldoorn wereldkampioen op het onderdeel Keirin.

Puerta zat sinds 2018 al een voorlopige schorsing uit. Tijdens het Colombiaans kampioenschap, drie maanden na het WK in Apeldoorn, werd in het bloed van de sprinter het middel Boldenon aangetroffen. Dit is een vorm van een anabole steroïde, die ook bij enkele honkballers en MMA-vechters was gevonden.

De inmiddels 29-jarige renner deed op de Olympische Spelen van Londen (2012) ook mee aan de Keirin. Hier kwam hij niet door de herkansingen. Vier jaar later, in Rio, reed hij in het sprinttoernooi naar de tiende plaats en eindigde hij op de Keirin als vijfde. In 2017 pakte hij al eens zilver op het WK Keirin.