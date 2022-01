Gerwin Coljé zegeviert in eerste etappe Zwift FFWD Race Series, meer dan duizend inschrijvingen

Gerwin Coljé, Gill Bogaerts, Kirt Aelbrecht en Jim Driessens zijn de winnaars geworden van de eerste etappe in de Zwift FFWD Race Series. Verdeeld over de vier categorieën waren er meer dan duizend inschrijvingen voor het Zwift-evenement, waarin er FFWD-wielen verloot worden onder de deelnemers van de vier etappes in de D-, C- en B-categorie en gewonnen worden door de beste man in de A-categorie en beste vrouw (in de A- of B-categorie).

Op het Bell Lap-parcours ging woensdag elk kwartier een categorie van start. Om 19.30 uur startte de D-categorie als eerste om tien keer het 1,9 kilometer lange parcours af te werken. Jim Driessens ging er na iets meer dan een half uur koersen met de zege vandoor. In de C-categorie greep Kirt Aelbrecht even later de overwinning voor Richard Doornbos en Kevin de Vette

In de B-categorie zouden om 20.00 uur de meeste renners meedoen. Na bijna veertig minuten moest ook in deze categorie een massasprint uitwijzen wie de categorie zou worden. De Belg Gill Bogaerts bleek uiteindelijk over de beste papieren te beschikken; hij won. Harro van der Heijden en Steven Puttermans mochten mee het podium op.

Eva van Agt was op een 37ste plaats de beste vrouw; met het oog op de finale-avond 2 februari een belangrijke uitslag. De beste vrouwen uit de series worden dan in Ride Out Amsterdam uitgenodigd om te strijden om een set RYOT55-wielen. Inez van Bulsen zien we op een 97ste plaats terug als tweede vrouw.

Gesloten koers in de A-categorie

Ook de beste mannen in de A-categorie strijden, mits de coronamaatregelen dat toelaten, op 2 februari om een set RYOT55-wielen. De eerste slag werd woensdag in het voordeel beslist van de Nederlander Gerwin Coljé. Na een gesloten koers, waarin vooral Hans Dilling en WK-ganger Etienne van Empel zich actief toonden maar nooit echt weggeraakten, probeerde de Belg Michiel Offermans in volle finale uit handen te blijven van het peloton.

Met een voorsprong van 5 seconden begon hij aan de laatste kilometer, maar de Belg kon niet voorkomen dat het peloton in de laatste 200 meter nog over hem heen zou denderen. Coljé bleek na de chaos de grote winnaar: hij was de beste renner uit de Benelux. Ook Fedrik Vancaeynest (tweede) en Pim van Diemen (derde) deden goede zaken. Kenny De Vree, Dries Lehaen en Stefan Van Aelst volgden daar vlak achter. Ilona van Eversdijk was de enige vrouw die woensdag in de A-categorie meedeed; zij eindigde als 105e.

De uitslagen zijn na afloop opgeschoond. In de A-categorie staan alle Nederlanders en Belgen die ingeschreven staan op ZwiftPower in het klassement, in de D-, C- en B-categorie gaan alle Nederlanders en Belgen mee in de loting om de prijzen als ze alle etappes rijden.

Volgende week

Volgende week gaat de FFWD Race Series virtueel verder naar Oostenrijk, waar er op de Innsbruckring gestreden wordt om de tweede etappezege. De 8,8 kilometer lange ronde kent niet heel veel hoogtemeters, maar wel elke ronde een pittig klimmetje. De Leg Snapper (450 meter aan 7%), die iedere ronde na 5 kilometer terugkeert, kan en gaat zorgen voor stevige verzuring in de benen.

Inschrijven voor de tweede etappe is nu al mogelijk via deze link en is mogelijk tot enkele minuten voor de start op woensdag 12 januari. Voor verdere vragen kun je terecht op de Facebook van Zwift Nederland.

Innsbruckring, Innsbruck (8,8 kilometer)

Woensdag 12 januari

19.30: D-categorie (2 rondes)

19.45: C-categorie (3 rondes)

20.00: B-categorie (4 rondes)

20.15: A-categorie (5 rondes)

