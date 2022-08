Gerben Thijssen start dan toch in derde Vuelta-rit: “Een wonder dat ik hier sta”

Video

Gerben Thijssen staat ‘gewoon’ aan het vertrek van de derde etappe van de Vuelta. Dat had de Belg, die gisteren hard ten val kwam in de rit naar Utrecht, zelf niet verwacht. “Gisteren schatte ik de kans in op misschien één procent”, zegt hij in startplaats Breda tegen WielerFlits.

“Het is een wonder dat ik hier sta”, vervolgt de sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert. “Ik ben de dokter en het hele team ongelofelijk dankbaar dat ik hier nog sta. We gaan er alles aan doen. De kinesist gaat zometeen mijn voet nog tapen en daarna gaan we het zien. Vandaag is het overleven. Als ik erbij zit, ga ik zeker proberen te sprinten, maar het zal niet simpel zijn.”

Rolstoel

Thijssen heeft vannacht goed geslapen, vertelde hij eerder aan VTM. “Gisteren kon ik totaal niet wandelen, ik moest zelfs met een rolstoel naar mijn kamer worden gebracht. Ik had er eigenlijk geen goed gevoel over dat ik hier vandaag zou staan, maar kijk: het is toch gelukt. We gaan het zien vandaag. Het gaat eerst zaak zijn om de dag door te komen. Morgen heb ik dan een rustdag, dus dan gaat het wel lukken.”

Twijfelde Thijssen om te starten? “Eerlijk? Heel hard. Gisteren, na de rit, had ik echt het gevoel: dit komt nooit meer goed. Ik heb van acht tot tien in het ziekenhuis gezet. Ik voelde me slecht: ik kon niet wandelen, ik kon niks. Het is een wonder wat een nacht kan doen.” Op de foto’s en echo’s die gisteren gemaakt werden was niks te zien. “Wel veel vocht, en het is heel erg gezwollen, maar niks om me echt zorgen over te maken.”