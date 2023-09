woensdag 20 september 2023 om 19:12

Gerben Thijssen herwint vertrouwen in het Houtland: “Ik had veel vraagtekens bij mezelf”

In de eendagsklassieker Omloop van het Houtland leek een massasprint in de sterren de staan. De wind gooide echter roet in het eten en zorgde voor zwaar slot van de koers. In een uitgedunde sprint was het de Belg Gerben Thijssen, die Dylan Groenewegen nipt wist te kloppen. Bij Thijssen heerste er geen twijfel over zijn zege: “Als sprinter voel je dat je wint”, aldus Thijssen in een reactie bij Sporza.

Gerben Thijssen kon zijn geluk niet op na zijn zege in de Omloop van het Houtland. De Belg kon na een moeilijke periode de bevestiging goed gebruiken. “Ik had veel vraagtekens bij mijzelf na de coronabesmetting voorafgaand aan de Ronde van Spanje. Ik was een week mijn motivatie wel even kwijt. Daarna was het weer beginnen met hard trainen met als doel een van de najaarskoersen te winnen.”

Dat is Thijssen dus gelukt. De klassieke massasprint in de vlakke eendagskoers bleef echter uit. De sprinter van Intermarché-Circus-Wanty is dan ook trots dat hij kon meedingen om de winst. “Ten eerste was het al goed voor mij dat ik mee zat in de eerste waaier. Om het in de sprint dan af te kunnen maken, dankzij een super goede lead-out van Arne (Marit, red.). Dat is wel echt uit het boekje.”

Eenmaal in de laatste kilometer kon Thijssen profiteren van zijn ervaring met deze aankomst. “Ik wist dat je bij de laatste haarspeldbocht goed vooraan moet zitten. Ik zat daar perfect in het wiel bij de mannen van dsm, maar vijfhonderd meter van de meet zat ik eigenlijk een beetje ingesloten. Toen kwam Arne van achter en die riep ‘Kom aan, G’. Ik heb zijn slipstream gevolgd en hij heeft mij geweldig afgezet.”

Bijna ging het vlak voor de meet nog mis. De Belg voelde dan wel dat hij ging winnen. Zijn viering kwam wellicht ietwat te vroeg. “Ik begon het nog te vroeg te vieren ook. Ik had nog moeten jumpen, maar ik was wel zeker. Ik voelde dat ik ging winnen, maar het scheelde niks.”